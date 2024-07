Dashbot é uma plataforma de dados conversacionais alimentada por IA, projetada para extrair insights acionáveis ​​de interações com clientes em grande escala. Ele serve como uma ferramenta estratégica na transformação de dados de conversação multicanal para gerar melhores experiências do cliente em uma ampla gama de casos de uso. O Dashbot unifica fontes de dados isoladas em toda a organização, extraindo insights de dados obscuros e pesquisas de clientes ou moldando dados de conversação existentes para melhorar o desempenho do chatbot. Ele serve como um hub central, convertendo dados de conversação não estruturados em um formato unificado e acionável para toda a organização. A plataforma vem equipada com ferramentas de automação sem código para facilitar a exploração de dados e extração de insights, permitindo que as equipes se concentrem em ações baseadas em dados para melhoria organizacional. O Dashbot permite a visualização de toda a jornada multicanal do cliente, integrando canais de experiência do cliente, melhorando assim a otimização da experiência do usuário. Ele é usado em vários setores por equipes de experiência do cliente, equipes de IA conversacional e equipes digitais para impulsionar melhorias baseadas em dados. Ele ajuda os usuários a aproveitar uma estratégia que prioriza os dados e a acelerar a inovação, otimizando modelos de dados de processamento de linguagem natural usando seus recursos avançados de aprendizado de máquina. A plataforma também permite o enriquecimento da experiência do cliente e da experiência do funcionário para possibilidades ilimitadas em IA conversacional.

Site: dashbot.io

