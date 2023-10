Craft.io é a ferramenta de gerenciamento de produtos que capacita os gerentes de produtos a realizarem seu trabalho desde a captura de feedback, planejamento, tomada de decisões, roadmapping e muito mais em uma ferramenta desenvolvida especificamente para ser integrada às plataformas mais usadas atualmente. Craft.io se torna o sistema de registro do produto: a fonte de dados confiável que respalda essas decisões importantes do produto, permitindo que os gerentes de produto tenham mais confiança, influenciem as partes interessadas e liderem com autoridade.

