Na Corral Data, temos a missão de transformar a forma como as organizações usam os dados. Permitimos que as organizações usem IA sem esforço para conectar, analisar e colaborar nos dados de suas empresas. O que é CorralData? CorralData é uma plataforma analítica de serviço completo alimentada por IA que simplifica radicalmente a centralização e a análise de dados em várias fontes. Com CorralData, você pode conversar com seus dados em inglês simples ou criar relatórios impressionantes apenas conectando seus dados. Não são necessários recursos de codificação, SQL ou engenharia. Veja como o CorralData funciona: Conecte facilmente todas as suas fontes de dados usando nossas mais de 500 integrações pré-construídas. Comece a ver visualizações impressionantes em relatórios predefinidos relevantes para sua empresa e seus dados. Use nossa IA para conversar com seus dados em inglês simples para ver insights adicionais ganharem vida e adicioná-los aos seus relatórios existentes. Aproveite nossa equipe de dados humanos sob demanda para se aprofundar e solicitar insights adicionais. A plataforma CorralData inclui tudo que você precisa para começar a usar dados para gerar resultados em uma assinatura mensal simples: ferramentas impressionantes de visualização de dados, bate-papo integrado, relatórios personalizados e acesso a especialistas humanos. Agende uma demonstração ou inicie um teste gratuito de 30 dias e veja como a análise de dados baseada em IA pode ser simples e poderosa.

Categorias :

Site: corraldata.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com CorralData. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.