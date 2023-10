SheetGod: a ferramenta de IA que transforma inglês em fórmulas do Excel em segundos. Crie fórmulas complexas do Excel usando inglês simples com SheetGod. Nossa ferramenta com tecnologia de IA também permite criar macros, expressões regulares e tarefas básicas, bem como trechos de código do Google Appscript para automatizar seu trabalho manual diário. Experimente agora e experimente o poder do SheetGod.

Site: boloforms.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SheetGod. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.