Ajudando você a economizar tempo, dinheiro e frustração com Coretal. Simplifique seus processos com a principal plataforma de gerenciamento de negócios. Coretal - coretal.co - é a plataforma multifuncional inovadora para administrar seus negócios; incluindo gerenciamento de projetos, faturamento, propostas, CRM, suporte e emissão de tickets, calendário, agendamento e muito mais. Estamos construindo a plataforma ideal para suas principais necessidades de negócios. Economizando tempo, dinheiro e estresse. Tenha sempre uma visão geral do seu negócio com nosso painel e widgets. Placas - Flexíveis. Customizável. Poderoso. Crie, configure e gerencie quadros do seu jeito. Quadros de tarefas, quadros de projetos, quadros para rastrear processos. Conselhos para gerenciar funcionários. Quadros para qualquer solução ou problema. Vincule quadros a projetos. Tenha conselhos independentes. A escolha é sua. Projetos - Acompanhe os projetos em um só lugar com resumos, tarefas, cronogramas, controle de tempo, conversas, decisões, faturas, propostas e contratos juntos. Faturas - Envie, rastreie e receba pagamentos usando nosso recurso de faturas. Pessoas - salve contatos e acompanhe sua interação e comunicação com eles.

Site: coretal.co

