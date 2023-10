Copy Paste Character

Use Copiar Colar Caractere para inserir caracteres tipográficos adequados, como “aspas” e o interrobang ‽, ou simplesmente use-o para apimentar suas mensagens de e-mail, tweets ou mensagens de texto com rostos felizes, sn☃wmen ou → setas ←. O personagem é copiado para sua área de transferência imediatamente quando tocado, para que você possa facilmente iniciar o aplicativo, tocar no personagem desejado, sair e colar sua área de transferência em qualquer aplicativo!

Site: copypastecharacter.com

