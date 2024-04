Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Convosight no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Convosight tem a missão de permitir que os criadores comunitários gerem renda sustentável em suas comunidades. Construindo uma plataforma de gerenciamento de comunidade inédita para construtores de comunidades que desejam construir, crescer, envolver e monetizar suas comunidades online. Lançado inicialmente para Grupos do Facebook, mais de 100.000 Grupos do Facebook confiam na Convosight para gerenciar mais de 700 milhões de membros hoje. As soluções da Convosight incluem: 1. Colaborar com marcas líderes globais para criar, projetar e executar campanhas inovadoras de marketing comunitário, o que ajuda a marca a conectar, envolver e ativar seus públicos-alvo nas comunidades. 2. Construir comunidades de marca no Facebook, criando um espaço compartilhado de copropriedade com seus consumidores-alvo. O grupo é o ponto de encontro online da sua marca, onde você pode conhecer seus clientes, iniciar conversas, fazer perguntas, organizar eventos, organizar desafios divertidos e atividades envolventes, criar sentimentos positivos e nutrir embaixadores.

