CloudOffix é uma plataforma abrangente e completa de CRM e experiência do cliente que reúne todas as suas equipes em torno de seus clientes. Com CloudOffix, você pode gerenciar facilmente vendas, marketing, projetos, atendimento ao cliente, comércio eletrônico, faturamento e até mesmo RH em um ambiente único, nativamente integrado, altamente personalizável e colaborativo. Nossa plataforma simplifica e agiliza seu trabalho diário, eliminando a necessidade de alternar constantemente entre diversas ferramentas ou integrar diversos aplicativos. Isso significa que seus clientes obtêm uma experiência digital mais integrada e agradável. Com CloudOffix, toda a sua equipe pode trabalhar em conjunto e se concentrar em oferecer a melhor experiência possível ao cliente.

Site: cloudoffix.com

