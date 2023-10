Um substituto amigável e gratuito do CAPTCHA O Cloudflare Turnstile oferece experiências web sem frustrações e sem CAPTCHA aos visitantes do site - com apenas um simples trecho de código gratuito. Além do mais, o Turnstile interrompe o abuso e confirma que os visitantes são reais, sem as preocupações com a privacidade dos dados ou a terrível experiência do usuário que os CAPTCHAs impõem aos usuários.

