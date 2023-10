Bubble Plan é uma ferramenta SaaS para planejamento e gerenciamento de projetos. Multilíngue, é um dos softwares mais simples e eficazes para modelar roteiros, planejamentos, apresentações ou planos de ação. Com uma interface de design e arrastar e soltar, criar um projeto é muito fácil e evolutivo. Para pilotar e colaborar, os principais recursos necessários são: planejar, compartilhar, falar, rastrear, gerenciar... tudo que você precisa, com um iniciador simples e único. Teste... você fica com ele!

Site: bubbleplan.net

