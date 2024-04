Transforme seus clientes em histórias de sucesso com análises integradas. O Bold BI da Syncfusion permite incorporar BI e análises de alto nível em seus aplicativos. É uma solução completa de business intelligence que permite a qualquer pessoa criar painéis bonitos e de última geração. Ele vem com uma plataforma completa de integração de dados para lidar com os mais difíceis desafios de preparação de dados. Desde fontes de dados brutos até painéis totalmente interativos, o Bold BI preenche a lacuna entre dados e insights acionáveis ​​em tempo recorde. A plataforma oferece integração com mais de 130 fontes de dados mais comuns, incluindo Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server e Oracle, bem como acesso genérico a qualquer fonte de dados com uma API REST. Os recursos adicionais do Bold BI incluem: • Incorporar análises facilmente com um SDK JavaScript. • Suporte completo, desde a integração até o produto final. • Arquitetura de dados moderna – sem cubos proprietários. • SDK poderoso ajustado para todas as principais estruturas. • Implante em qualquer lugar. • Experiência de logon único com OAuth2 e OpenID. • Licenciamento escalável e sem surpresas. • Recursos de design de arrastar e soltar. • Colaboração em tempo real em painéis. • Integração com Office 365 e Active Directory. A Syncfusion tem orgulho de atender uma ampla variedade de clientes, desde desenvolvedores individuais até empresas da Fortune 500. Por mais de duas décadas, a empresa aperfeiçoou uma das coleções de controles de UI mais impressionantes do mercado. Canalizar sua experiência em visualização de dados para a solução simplificada, porém abrangente, Bold BI é o próximo passo para atender às necessidades da comunidade de desenvolvedores. Para garantir o sucesso de cada cliente, as equipes de suporte da Syncfusion estão prontas para auxiliar em cada etapa. Desde a integração até quaisquer desafios de implementação que possam surgir, a empresa está empenhada em oferecer não apenas ferramentas, mas também experiência. NOTA: Revisões mais antigas podem fazer referência ao nome histórico do produto

