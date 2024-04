Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ClicData no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ClicData é uma plataforma líder de análise de dados ponta a ponta, projetada para capacitar tomadores de decisão e analistas para alcançar um desempenho real e revelar insights baseados em dados confiáveis, atualizados e unificados. Obtenha valor do ClicData em poucos dias com nossa plataforma baseada em nuvem fácil de usar, mas muito poderosa, que agiliza a conexão de dados, o gerenciamento de dados, a visualização de dados e o compartilhamento com suas equipes ou clientes. Da integração e gerenciamento de dados à análise, visualização e compartilhamento de dados, fornecemos tudo o que você precisa para entender facilmente seus dados, monitorar seu desempenho e ficar de olho nas principais métricas em painéis personalizados e totalmente interativos. Num mundo onde as decisões baseadas em dados são fundamentais para o sucesso, a nossa missão é apoiar organizações de todos os setores para obterem visibilidade do seu desempenho com análise e relatórios automatizados de dados, simplificando o que é complicado. ClicData é confiável e usado por mais de 1.000 organizações líderes em vários setores (varejo e comércio eletrônico, saúde, mídia e publicidade, hotelaria, manufatura, setor público e muito mais) em mais de 25 países.

Site: clicdata.com

