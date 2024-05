Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

O BluBil pode ser utilizado para controle de despesas e recebimentos para fins pessoais, familiares e corporativos. É possível criar um número ilimitado de grupos, que irão gerir o fluxo de caixa em família, na empresa, entre amigos, durante uma viagem conjunta e para quaisquer outros fins. É fácil criar um grupo e agregar ao seu quadro de funcionários, que recebe uma mesada, tem despesas de viagem, despesas de entretenimento. Agora o fluxo de caixa está claro. Monitore de forma simples e rápida. Adicione gastos e receitas de forma bastante simples, seus funcionários não vão “esquecer” de consertá-los por causa da dificuldade da interface. Definir os direitos individuais dos funcionários comuns e chefes de departamento. Delegue autoridade, mas mantenha total confiança no controle do que está acontecendo. O fluxo de caixa do Grupo estará totalmente diante de seus olhos, mas somente se você tiver direitos suficientes. Acompanhe a movimentação de dinheiro entre os funcionários.

Site: blubil.com

