BizeeBuy é uma plataforma abrangente baseada em nuvem para necessidades comerciais B2B. Habilitando operações comerciais de back-end para marcas D2C. O conceito é trazer todas as partes interessadas B2B em uma plataforma de nuvem comum, tornando o comércio B2B: Automatizado | Eficiente | Compatível. Cloud Platform transformando a forma como as marcas lidam com o seguinte: * Fornecedores de terceirização, prestadores de serviços e fabricantes * Gerenciando transações com as partes acima * Controlar a cadeia de valor de forma inteligente * Otimizando os processos comerciais internos e externos

Site: bizeebuy.com

