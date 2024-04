Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Atisfyre no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Atisfyre é uma plataforma abrangente de influenciadores alimentada por IA que permite que milhões de influenciadores se conectem com marcas globais para colaborações poderosas. E melhor ainda – o Atisfyre é totalmente GRATUITO para influenciadores. A Atisfyre nasceu da nossa paixão em revolucionar e causar um impacto positivo na indústria de marketing de influenciadores. Vimos como era difícil para influenciadores de todos os tamanhos encontrar as marcas certas com as quais trabalhar e sabíamos que poderíamos desenvolver uma plataforma que pudesse fornecer-lhes as ferramentas para ignorar o intermediário e se tornarem seus próprios gerentes.

