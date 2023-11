AnkiApp Web

Anki App é um aplicativo flashcard multiplataforma para dispositivos móveis e desktop. Estude flashcards em seu tempo de inatividade. Faça flashcards com texto, som e imagens ou baixe os pré-fabricados. Estudar é supereficiente, graças ao poderoso algoritmo AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS). O AnkiApp realiza backups e sincronizações automaticamente com todos os seus dispositivos, via nuvem.

Site: ankiapp.com

