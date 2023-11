O Ambient Weather conecta proprietários de estações, meteorologistas e entusiastas à comunidade on-line que mais cresce para obter informações meteorológicas hiperlocais. A Ambient Weather acredita que o clima é pessoal. Por isso, redesenhamos nosso aplicativo para ser compatível com dispositivos móveis, para que você possa levá-lo para qualquer lugar. A interface limpa e simplificada facilita a visualização das condições atuais e das próximas previsões diárias e semanais. Conectar sua estação meteorológica pessoal Ambient à nossa plataforma online desbloqueia uma série de recursos sociais exclusivos: INTERAJA com uma grande e crescente comunidade meteorológica visualizando seus feeds, comentando, curtindo postagens e compartilhando blocos do seu painel com outras redes sociais. PERSONALIZE blocos em seu painel para se concentrar nas medidas mais importantes. Defina alertas quando as condições mudarem ou para avisar sobre eventos futuros. CRIE e publique suas próprias previsões na comunidade online. Crie suas próprias postagens para destacar eventos climáticos, compartilhar imagens meteorológicas ou outras informações que você coletou. Não siga o clima. Faça com que o tempo siga você.

Site: ambientweather.net

