A plataforma de compreensão de documentos Allganize AI, Alli, foi projetada para fornecer soluções inovadoras para vários desafios de produtividade empresarial. Alli oferece chatbots de IA, chatGPT empresarial e OCR de IA, tornando-o uma solução completa para processamento e análise de documentos. Utiliza aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões para processar documentos estruturados e não estruturados, alcançando precisão excepcional com uma taxa de sucesso superior a 99%. Alli GPT é particularmente adequado para casos de uso de pesquisa empresarial, pois fornece respostas precisas de fontes internas e externas, eliminando a necessidade de pesquisar vários documentos. Já o Alli Capture automatiza a captura de dados de documentos estruturados e não estruturados, reduzindo significativamente o tempo e os custos causados ​​por erros e ineficiências no processamento manual. Alli Answer é uma ferramenta de processamento de linguagem natural que fornece respostas rápidas e precisas às dúvidas dos usuários, organizando as informações de forma amigável. Allganize aborda as dificuldades de produtividade enfrentadas por diferentes setores, incluindo jogos, tecnologia da informação, comércio eletrônico, setor público, construção, petróleo e gás, seguros, serviços financeiros e recursos humanos. Os modelos pré-treinados e modelos avançados de fluxo de dados da Allganize podem criar soluções personalizadas para esses setores em poucos dias, sem a necessidade de codificação. Ele também mantém altos níveis de segurança aderindo a regulamentos e padrões de segurança, implementando práticas de design seguras e conduzindo revisões contínuas para garantir a segurança da plataforma. No geral, Allganize possui um conjunto de ferramentas que podem ajudar as organizações a extrair insights de seus dados não estruturados de forma eficiente, automatizando tarefas repetitivas e mundanas e aumentando a precisão.

