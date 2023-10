O SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) é um portal de biblioteca digital para pesquisadores em astronomia e física, operado pelo Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) sob uma bolsa da NASA. O ADS mantém três coleções bibliográficas contendo mais de 15 milhões de registros cobrindo publicações em astronomia e astrofísica, física e ciências gerais, incluindo todas as impressões eletrônicas do arXiv. Resumos e textos completos das principais publicações de astronomia e física são indexados e pesquisáveis ​​através do novo formulário de pesquisa moderno ADS, bem como de um formulário de pesquisa clássico. Um formulário em papel navegável também está disponível. Além de manter seu corpus bibliográfico, o ADS rastreia citações e uso de seus registros para fornecer recursos avançados de descoberta e avaliação. Integrado nas suas coleções, o ADS fornece acesso e indicações para uma grande variedade de recursos externos, incluindo artigos eletrónicos disponíveis nos websites dos editores, informações sobre objetos astronómicos, catálogos de dados e conjuntos de dados alojados em arquivos externos. Atualmente temos links para mais de 13,3 milhões de registros mantidos por nossos colaboradores. Esta profundidade de informação permitiu uma série de publicações (referenciadas, não arbitradas) em áreas como bibliometria e ciência da informação.

Site: ui.adsabs.harvard.edu

