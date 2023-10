Trata-se de aprender um novo hábito: escrever. Todo. Dia. Há muito tempo sou inspirado por uma ideia que aprendi pela primeira vez em The Artist's Way, chamada páginas matinais. As páginas matinais são três páginas escritas todos os dias, normalmente incentivadas a serem escritas em "caligrafia longa", normalmente feitas pela manhã, que podem ser sobre tudo e qualquer coisa que vier à sua cabeça. Trata-se de tirar tudo da sua cabeça e não deve ser editado ou censurado de forma alguma. A ideia é que se você adquirir o hábito de escrever três páginas por dia, isso ajudará a clarear sua mente e fazer com que as ideias fluam pelo resto do dia. Ao contrário de muitos outros exercícios daquele livro, descobri que este realmente funcionou e foi realmente útil. Usei o exercício como uma ótima maneira de pensar em voz alta sem ter que nos preocupar com ideias incompletas, tangentes aleatórias, coisas particulares e todas as outras coisas em nossas cabeças que muitas vezes filtramos antes mesmo de expressá-las ou escrever sobre. eles. É um despejo cerebral diário. Com o tempo, descobri que também é muito útil como ferramenta para movimentar pensamentos que ficaram presos ou para ajudar a chegar ao fundo de um mau humor. 750 Words é a tradução online, futura e divertida deste exercício.

Site: 750words.com

