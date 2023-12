Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 1000minds no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

1000minds Decision Making é um conjunto online de ferramentas e processos para ajudar indivíduos e grupos na tomada de decisões, priorização, análise de valor pelo dinheiro e compreensão das preferências das partes interessadas. Baseado no algoritmo PAPRIKA, 1000minds é para Tomada de Decisão Multicritério (MCDM) e Análise Conjunta (ou Modelagem de Escolha). Nossas pesquisas conjuntas permitem que você execute análises conjuntas (modelagem de escolha ou experimentos de escolha discreta) com quantos participantes desejar - potencialmente milhares! Descubra o que é importante para as pessoas ao fazerem escolhas que envolvem compensações. * Quais critérios as partes interessadas, por exemplo. os cidadãos consideram ao tomar decisões? * Quais atributos do design de um novo produto são mais importantes para os consumidores? * Quais são os seus pesos (utilidades de valor parcial), representando a sua importância relativa? Reconhecido internacionalmente pela sua validade científica e facilidade de utilização, o 1000minds ganhou prémios pela sua inovação.

Site: 1000minds.com

