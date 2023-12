Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Valid Eval no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Valid Eval é um sistema de avaliação online para organizações que tomam e defendem decisões difíceis. Ele fornece informações sobre o processo de tomada de decisão, iluminando os detalhes das avaliações dos avaliadores, ao mesmo tempo que reduz a subjetividade e minimiza o preconceito. Valid Eval revela e organiza os critérios normalmente ocultos usados ​​em avaliações complexas, o que aumenta a responsabilidade do avaliador e a confiança nos resultados. Baseia-se em princípios amplamente aceitos da ciência cognitiva e comportamental e usa rubricas específicas – padrões de desempenho e critérios de pontuação – desenvolvidas em consulta com especialistas na área. Valid Eval sintetiza e contextualiza diversas respostas de avaliadores com experiência relevante, fornecendo feedback claro, conciso e confiável que as pessoas podem facilmente priorizar e agir de acordo. V

Site: valideval.com

