Skacz z płytki na płytkę i unikaj upadku, aż do śmierci, ciągle wpadając na innych graczy w TileFall.io. W tej platformówce inspirowanej inną popularną grą towarzyską płytki znikają pod Twoimi stopami, gdy tylko na nie nadepniesz. Fani Among Us grają razem online, aby poznać swój ulubiony tytuł w nowy sposób. Biegaj i skacz tak szybko, jak potrafisz, aby jak najdłużej utrzymać się na poziomie, zanim spadniesz na niższe piętro. Czy będziesz jednym z niewielu graczy, którym uda się zachować spokój i utrzymać się na szczycie do końca rundy?

Strona internetowa: tilefall.io

