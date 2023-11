Get on Top to bijatyka dla 2 graczy stworzona przez Bennetta Foddy'ego. Zmagaj się ze swoim przyjacielem i spróbuj uderzyć jego głową o podłogę, aby wygrać rundę. Użyj klawiszy ruchu, aby skakać, pchać i ciągnąć, aby dostać się na drugiego wojownika. Możesz przesuwać ciężar ciała do tyłu, do przodu i do góry. Zrób wszystko, aby szyja i plecy dotykały podłogi. Pierwsza osoba, która zdobędzie 11 punktów, wygrywa mecz. Ruch – klawisze WASD Ruch – klawisze strzałek Get on Top został stworzony przez Bennetta Foddy’ego. To ich pierwsza gra na Poki.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Get On Top. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.