Snokido to darmowa witryna z grami utworzona w 2013 roku, która od tego czasu oferuje możliwość łatwego i natychmiastowego odkrywania najlepszych gier przeglądarkowych online w Internecie. Naszym celem jest udostępnienie witryny z intuicyjną nawigacją, na której można grać we wszystkie najlepsze gry online. Witryna oferuje również przestrzeń społecznościową, w której członkowie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami z gier, nawiązywać przyjaźnie i dyskutować o swoich pasjach do gier. Snokido to portal internetowy wydawany przez jednoosobową firmę SnokiGames z siedzibą we Francji.

Strona internetowa: snokido.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Snokido. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.