We Become What We Behold to gra typu „wskaż i kliknij” stworzona przez Nicky’ego Case’a. W tej wyjątkowej 5-minutowej grze gracz rejestruje wiadomości za pomocą aparatu. Wybór tego, co uwzględnić w kadrze, a co wykluczyć, kształtuje resztę historii Kwadratów i Okręgów. Zacznij od uchwycenia drobnych nieporozumień między kołem a kwadratem i obserwuj, jak Twoje decyzje zwiększają napięcie między masami Kół i Kwadratów. Można powiedzieć, że gra pokazuje, jak media społecznościowe wyolbrzymiają drobne różnice w rażące potworności. Teraz śmiało i zacznij wykonywać swoją pracę, aż punkt kulminacyjny historii rozwinie się na twoich oczach (lub soczewkach). Czy wybierzesz pokój czy przemoc w We Become What We Behold? Przeciągnij wskaźnik aparatu i kliknij, aby zrobić zdjęcie. Upewnij się, że otrzymasz wyjątkowe i pełne wrażeń zdjęcia. We Become What We Behold stworzył Nicky Case. To ich pierwsza gra na Poki! Pamiętaj, aby wspierać programistę na Patreonie.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji We Become What We Behold. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.