Gem 11 to gra logiczna, w której musisz połączyć ze sobą klejnoty tego samego rozmiaru, koloru i liczby, stworzoną przez Stefana Nikolica. Ta elegancka gra logiczna, luźno oparta na popularnej grze 2048, doprowadzi Cię do granic możliwości. Zagraj w Gem 11 na Poki na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym za darmo i zobacz, ile kombinacji klejnotów możesz stworzyć! Ta płynna gra HTML5 to doskonały sposób na sprawdzenie swoich umiejętności układania puzzli. Sterowanie: Myszą – kliknij i przeciągnij, aby połączyć klejnoty. Wskazówka Pro: Nie zapomnij sprawdzić, jaki rodzaj kamienia otrzymasz jako następny. Liczba w czarnym kółku nad klejnotami informuje, jaki rodzaj klejnotu otrzymasz w pustym miejscu. Informacje o twórcy: Klejnot 11 został stworzony przez Stefana Nikolica z Serbii.

Strona internetowa: poki.com

