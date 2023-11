Nonogram to gra logiczna, w której wypełniasz kolorem siatkę kwadratów, aby odsłonić ukryty obraz. Każda łamigłówka zawiera obraz z różnymi ukrytymi kwadratami. Sprawdź liczby powyżej i po lewej stronie siatki, ponieważ dają one wskazówkę, ile kwadratów musisz wypełnić, a ile musisz pozostawić pustych, wstawiając „X”. Na przykład, jeśli w kolumnie widnieje liczba 5, oznacza to, że musisz wypełnić pięć kwadratów w tej konkretnej kolumnie. Pamiętaj jednak, aby nie zgadywać. Zawsze lepiej jest to ustalić logicznie i wypełnić sąsiednie kwadraty. Możesz skorzystać z podpowiedzi, jeśli utkniesz, a nawet odzyskać życie, jeśli popełniłeś zbyt wiele błędów. Śmiało, przejdź do najbardziej satysfakcjonującej wizualnie krzyżówki, w jaką będziesz grać w tym roku! Wypełnij kwadraty kolorem, zwracając uwagę na kolejność wyświetlanych liczb. Jeśli pokazuje Wypełnij kwadraty – dotknij lub lewy przycisk myszyNonogram został stworzony przez WeDoYouPlay. Mają inne gry logiczne na Poki: Sugar Eyes i Words EmojiNonogram jest dostępny za darmo zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i telefonie komórkowym na Poki.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Nonogram. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.