GRAJ WSZĘDZIE Łatwo jest grać w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli jesteś zalogowany, możesz kontynuować od miejsca, w którym przerwałeś, na dowolnym urządzeniu. Twoje puzzle będą dostępne w aplikacji i internecie. CODZIENNE PUZZLE Krzyżówka: Krzyżówka w aplikacji to ta sama łamigłówka, która jest drukowana codziennie w gazecie New York Times. Poziom trudności wzrasta od poniedziałku do soboty. Niedzielna łamigłówka jest na średnim poziomie (ale jest największa). Mini Krzyżówka: Mini to krótka krzyżówka, którą można ukończyć w kilka minut — idealnie nadaje się do zabawy w przerwach w ciągu dnia. Poziom trudności Mini nie wzrasta w ciągu tygodnia i zawiera prostsze wskazówki. Spelling Bee: Czy mieszanie jest Twoją mocną stroną? Zagraj w Spelling Bee i zobacz, ile słów możesz ułożyć z 7 liter. Nowe łamigłówki Spelling Bee są dostępne codziennie o 3:00 czasu wschodniego. PAKIETY PUZZLI MINI I MIDI Pobierz te puzzle tematyczne i dodaj je do swojej kolekcji. Pierwsza łamigłówka w każdym pakiecie jest bezpłatna. Pamiętaj, aby ponownie sprawdzić dostępność nowych pakietów. PRZESZŁE PUZZLE Abonenci Crossword mogą grać w Crossword i Mini z naszych archiwów, które sięgają 1993 roku. FUNKCJE POMOCNE W ROZWIĄZANIU Sprawdź lub odkryj poszczególne kwadraty krzyżówek, słowa lub całą łamigłówkę lub włącz opcję Autocheck, która pomoże Ci ukończyć łamigłówkę. Włącz naszą ciemną kolorystykę, aby grać o każdej porze dnia. Mierz czas lub wyłącz timer, aby grać we własnym tempie. RANKINGI Wypełniaj codzienną Mini Krzyżówkę i porównuj czas jej rozwiązania ze znajomymi. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, nie potrzebujesz subskrypcji, ale jeśli jej nie posiadasz, musisz założyć bezpłatne konto New York Times.

