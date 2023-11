Vectaria.io to gra przygodowa podobna do Minecrafta, ale całkowicie wieloosobowa! Rozpocznij swoją podróż jedną z czterech postaci: Martą, Oliverem, Mikem i Rose. Stamtąd możesz wskoczyć bezpośrednio do gry i zacząć grać! Do wyboru są trzy główne tryby gry: mapa przetrwania PvP (gracz kontra gracz), na której musisz trzymać innych graczy na dystans i stać się silniejszym, inny tryb przetrwania, ale możesz włączać i wyłączać PvP, co czyni grę nieco bardziej swobodną, ​​ale wciąż interesującą i wreszcie tryb kreatywny, w którym możesz puścić wodze fantazji i zbudować wszystko, co chcesz! Grając w Vectaria.io, jest tak wiele opcji do wyboru. Od czego zaczniesz?

Strona internetowa: poki.com

