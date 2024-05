Zagraj w najlepszą grę w chowanego w grze Simply Prop Hunt! W tej wieloosobowej grze polegającej na polowaniu na rekwizyty, grasz jako rekwizyt lub łowca. Rekwizyty podszywają się pod przedmioty, które można znaleźć na danym poziomie, a zadaniem rekwizytów jest ich ukrycie na widoku. Bądź jednak ostrożny! Jeśli pozostaniesz w tym samym miejscu zbyt długo, zaczniesz się trząść, przez co łatwiej Cię zauważyć. Jako Łowca jesteś wyposażony w plecaki odrzutowe i kilofy, dzięki którym możesz znaleźć rekwizyty. Jeśli takiego znajdziesz, szybko go uderz, zanim ucieknie! Jest wiele przedmiotów do odblokowania dla Twojej postaci Łowcy i mnóstwo rekwizytów, którymi możesz grać. Czy możesz stać się najsprytniejszym rekwizytem i najostrzejszym łowcą w grze Simply Prop Hunt?

Strona internetowa: poki.com

