Serious Scramblers to gra platformowa, w której sterujesz postacią schodzącą po niebezpiecznej platformie. Czy masz dość odwagi, aby wpaść do ciemnej otchłani pełnej przeszkód i potworów? Wystarczy, że pójdziesz w lewo lub w prawo, aby spaść na platformę. Bądź jednak ostrożny, ponieważ na niektórych platformach znajdują się kolce, niebezpieczne stworzenia i inne pułapki. Masz także możliwość przejścia przez jedną stronę i wyjścia z drugiej. Skorzystaj z tego daru i zaplanuj następny ruch, zanim na oślep skoczysz w przepaść. Istnieje wiele nowych postaci, które możesz odblokować za monety zebrane podczas swoich biegów. Śmiało, zagłęb się w głębiny otchłani i znajdź bossa czającego się w głębinach! Czy nie lubisz grać w Serious Scramblers? Ruch – w lewo/w prawo lub A/DSerious Scramblers został stworzony przez Chinykian. Graj w inne ich gry na Poki: Train-Top Mania. Możesz grać w Serious Scramblers za darmo na Poki. W Serious Scramblers można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Serious Scramblers. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.