Shoot'n'Shout Turbo to platformowa gra akcji, w której wystawiasz swój cel na próbę, strzelając do potworów. Dziwne obce stworzenia najechały Ziemię i jesteś jedynym bohaterem, który może je powstrzymać! Podnieś broń i bazookę, aby wyeliminować wszystkich wrogów i uratować świat w tej strzelance opartej na fizyce. Celuj ostrożnie i strzelaj do wszystkich bestii, ale uważaj, aby nie przegapić ani nie zmarnować kul - w przeciwnym razie wszyscy jesteśmy skazani! Przytrzymaj mysz lub naciśnij długo, aby rozpocząć celowanie. Zwolnij, aby strzelać. Shoot'n'Shout Turbo został stworzony przez FM Studio. Mają inne świetne horrory na Poki, takie jak Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna, Rise of Pico, Forgotten Hill: The Clothes 2, Forgotten Hill: The Clothes, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Plac zabaw, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Lalkarz i Forgotten Hill: Chirurgia. Nie zapomnij też zagrać w Pixel Volley! Możesz grać w Shoot'n'Shout Turbo za darmo na Poki. W Shoot'n'Shout Turbo możesz grać na swoim komputerze, telefonie i tablecie.

Strona internetowa: poki.com

