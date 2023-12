Forgotten Hill: The Wardrobe 3

Forgotten Hill: Szafa 3 to przerażająca kontynuacja gry typu „wskaż i kliknij” Szafa i Szafa 2, opracowanej przez FM Studio. W samą porę na Halloween historia rozwija się w kolejną ekscytującą i emocjonującą przygodę. Po otrzymaniu w spadku ładnie wyglądającej garderoby, nasza bohaterka i jej rodzina osiedlają się w swoim domu szczęśliwi i pełni nadziei. Jednak tragiczny wypadek, który ma miejsce w pobliżu szafy, pozostawia naszą postać zrozpaczoną i osamotnioną. Naszym zadaniem jest eksploracja tajemniczych pomieszczeń domu, w którym znajduje się ta szafa, i rozwiązywanie zagadek, aby ponownie połączyć się z utraconą ukochaną osobą. W grze znajdują się książeczki i instrukcje dotyczące komunikowania się ze zmarłymi, dlatego pamiętaj o wykonaniu wszystkich tych zadań, aby ukończyć rytuał. Czy jesteś gotowy na kolejną Halloweenową przygodę, która wywoła ciarki na plecach? Kliknij interesujące Cię przedmioty, aby je podnieść i przechowywać w swoim ekwipunku. Stamtąd możesz na nie kliknąć i użyć ich na innych przedmiotach lub drzwiach w grze. Zablokowany? Spróbuj ? ikonę, aby sprawdzić, czy możesz uzyskać podpowiedź! Za Forgotten Hill: The Szafa 3 odpowiada studio FM. Mają inne świetne horrory na Poki, takie jak Rise of Pico, Forgotten Hill: The Clothes 2, Forgotten Hill: The Clothes, Forgotten Hill Disillusion: The Library, Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento : Miłość poza, Forgotten Hill Memento: Plac zabaw, Forgotten Hill: Upadek, Forgotten Hill: Lalkarz i Forgotten Hill: Chirurgia. Nie zapomnij też zagrać w Pixel Volley!

