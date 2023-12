Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna to druga część nowego rozdziału w serii Forgotten Hill. Przejdź się po muzeum i odkryj florę i faunę Forgotten Hill. Ukończ wszystkie zagadki, aby dowiedzieć się więcej o historii Forgotten Hill. Sposób gry: Kliknij interesujące Cię przedmioty, aby je podnieść i przechowywać w swoim ekwipunku. Stamtąd możesz na nie kliknąć i użyć ich na innych przedmiotach lub drzwiach w grze. Forgotten Hill Disillusion: Flora&Fauna jest tworzony przez FM Studio. Mają inne świetne horrory na Poki, takie jak Little Cabin in the Woods, Forgotten Hill Memento: Buried Things, Forgotten Hill Memento: Love Beyond, Forgotten Hill Memento: Playground, Forgotten Hill: Fall, Forgotten Hill: Puppeteer, Forgotten Hill: Surgery i Forgotten Hill Disillusion: Biblioteka. Nie zapomnij też zagrać w Pixel Volley!

Strona internetowa: poki.com

