Shipo.io to gra online, która zaprasza Cię do dowodzenia własnym statkiem pirackim i wyruszenia w śmiałą podróż! Czy kiedykolwiek marzyłeś o byciu piratem i podboju oceanu? Teraz masz szansę, aby to urzeczywistnić! Zacznij od małej łódki uzbrojonej w armatę, walcz z wrogami i zdobywaj ich skarby. Ulepsz swój statek za pieniądze zarobione po drodze. Możesz także dostosować swoją flagę i rekrutować bandytów, aby dołączyli do twojej załogi. Kto jest gotowy, aby zostać ostatecznym władcą morza?

Strona internetowa: poki.com

