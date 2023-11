RunMan: Race Around the World to gra platformowa, w której jako najszybszy biegacz na świecie musisz wykazać się, biegając! Po prostu biegnij do końca i pokonaj wszelkie przeszkody, które staną ci na drodze. Pamiętaj, aby nabrać rozpędu, aby biegać szybciej! Bieganie jest łatwe i przyjemne! Pozwól nam teraz cieszyć się bieganiem!

