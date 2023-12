Flip Bros to zabawna gra platformowa, w której eliminujesz wrogów, rzucając się na nich! Wszystko, co musisz zrobić, to skakać, obracać się i strzelać do siebie we właściwym momencie. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie tempa i wykorzystanie idealnego momentu! Wydaje się proste, prawda? Uważaj na wszelkiego rodzaju przeszkody, które mogą Cię zranić lub zatrzymać. Pomódlmy się razem!

Strona internetowa: poki.com

