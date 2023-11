Icycle to gra zręcznościowa, w której jesteś samotnym nagim rowerzystą w śmiercionośnym postapokaliptycznym świecie. Bez przyjaciół, wrogów i nikogo do kochania, poznaj prawdziwy, zimny, surowy świat, w którym niebezpieczeństwo jest twoją jedyną ekscytacją. Jeździj na rowerze po planecie, która została zamrożona w czasie, manewruj na oblodzonych zboczach, unikaj niebezpiecznych sopli, przebijaj wszystkie bąbelki i spróbuj cieszyć się tym wspaniałym krajobrazem tylko dla siebie. A ponieważ w pobliżu nie ma nikogo, kto by Cię osądzał, możesz nosić tyle absurdalnych strojów, ile chcesz. Czy potrafisz dotrzeć do końca toru zamarzniętego oceanu, aby wygrać tę grę? Jazda - A/D lub strzałki w lewo/prawo Skok - W lub strzałka w góręIcycle został stworzony przez Damp Gnat Games. To ich pierwsza gra na Poki! Na Poki możesz grać w Icycle za darmo. Na razie w Icycle można grać tylko na Twoim komputerze.

