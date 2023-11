Bubbles to gra logiczna polegająca na strzelaniu do bąbelków, w której Twoim celem jest wybicie wszystkich bąbelków z ekranu. Możesz to zrobić, starając się zgrupować co najmniej trzy wystąpienia bąbelków tego samego koloru. Spróbuj stworzyć duże łańcuchy, aby zwiększyć swoje punkty i ogólną zabawę! Jak wysoko możesz zdobyć wynik w Bubbles? Strzelanie - lewy przycisk myszyBubbles zostało stworzone przez CoolGames.

Strona internetowa: poki.com

