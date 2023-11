Short Ride to gra sieciowa stworzona przez studio gier Gametornado. W tej grze musisz unikać zagrożeń, zbierać gwiazdki i próbować przetrwać rękawicę zniszczenia. Short Ride to kontynuacja popularnej gry Short Life. Wsiądź na rower i pomóż swojemu nieszczęsnemu jeźdźcowi przeżyć kolejny dzień! Klawisze strzałek w lewo i w prawo / A, D - Poruszaj się w lewo i w prawo Strzałka w górę / W - Przyspiesz Spacja - Wsiadaj / zsiadaj z roweru - Pamiętaj, aby kontrolować orientację roweru jak również prędkość. - Podobnie jak w Short Life, na każdym poziomie do zebrania są 3 gwiazdki. Zgarnij je, by otrzymać bonusy! - Tak długo, jak Twój rower ma jeszcze koła, możesz na nim jeździć, nawet jeśli spadniesz. Short Ride zostało stworzone przez Gametornado z siedzibą w Czechach. To druga część Short Life, Parkour Jump, Bow Mania i Lucky Life. Inne gry tego twórcy to Rio Rex, l-a-rex, ny-rex, london-rex i Death Chase.

Strona internetowa: poki.com

