Mini Train to gra logiczna, w której przeciągasz klocki i kształty rozrzucone po peronie, aby zrobić miejsce dla nadjeżdżającego pociągu. Te elementy są niezbędnymi elementami tworzącymi tor kolejowy i tylko Ty możesz pomóc pociągowi dotrzeć do celu. Użyj myszki lub naciśnij długo palcem, aby chwycić blok i przesunąć go w dowolne miejsce, przeciągając go po ekranie. Klawisze strzałek mogą pomóc w utrzymaniu równowagi elementów konstrukcyjnych i ważne jest, gdzie dokładnie trzymasz kształt, aby obrócić go o odpowiednią wartość. Po przeciągnięciu elementów na miejsce tak, aby pociąg mógł jechać od lewej do prawej, nie ulegając uszkodzeniom, możesz nacisnąć przycisk odtwarzania, aby uruchomić pociąg. Czy możesz pomóc naszemu bohaterowi zakończyć podróż na wszystkich starannie zaprojektowanych poziomach w Mini Train? Nie zapomnij podzielić się wrażeniami z platformy ze swoimi przyjaciółmi i wspólnie rozwiązywać zagadki jako zespół! Przeciągaj i upuszczaj kształty rozrzucone po platformie, aby zapewnić płynną drogę dla nadjeżdżającego pociągu. Mini Train jest tworzony przez Gametornado, oparty na w Czechach. Graj w inne ich gry na Poki: Short Life 2, Bow Mania, Death Chase, Eugene's Life, Jelly Cat, Lucky Life, Parkour Jump, Rio Rex, Short Life i Short Ride. Inne dzieła studia to Rio Rex, LA Rex, NY Rex i London Rex. W Mini Train możesz grać za darmo na Poki. W Mini Train możesz grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

