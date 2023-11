Rhomb to gra logiczna stworzona przez Kek Games. W tej relaksującej, minimalistycznej grze logicznej musisz rozwiązać węzeł rombów, zachowując odpowiednią kolejność. Sprawdź każdą linię i jej połączenie, aby określić, który romb musisz najpierw zwolnić i unikać kolizji z innymi rombami. Poziom zostaje ukończony po pomyślnym uwolnieniu wszystkich rombów. Jeśli utkniesz, skorzystaj z podpowiedzi, dotykając przycisku z trzema kropkami nad łamigłówką. Czy potrafisz ukończyć wszystkie poziomy w Rhombie? Śmiało, spróbuj! Kliknij lub dotknij romb, aby go rozwiązać bez dotykania innych rombów. Rhomb został stworzony przez Kek Games. To ich pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

