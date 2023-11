Raft Wars to zabawna, oparta na poziomach strzelanka stworzona przez Martijna Kunsta, w której ty i twój brat Simon będziecie musieli bronić swojego skarbu przed wszelkiego rodzaju wrogami! Początkowo uzbrojony w tratwę i tylko kilka piłek tenisowych, musisz skupić się na celu i mocy, aby pokonać wikingów, piratów, gangi i nie tylko! Uderzaj przeciwnika, aby zrzucić go z tratwy, lub pozbawiaj go zdrowia, aż wpadnie do wody! Zarabiaj monety, wykonując strategiczne strzały, aby odblokować granaty, rakiety i ulepszenia tratw. Oryginalnie zbudowana w technologii Flash, możesz teraz cieszyć się Raft Wars w HTML5 na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Mysz - kliknij i rysuj, aby strzelać Tak, gra wieloosobowa Raft Wars of Raft Wars jest tworzony w trybie wieloosobowym, w którym grasz z graczami online. Raft Wars jest tworzony przez Martijna Kunsta i TinyDobbins z Holandii. Są także twórcami Raft Wars 2 i Raft Wars Multiplayer.

