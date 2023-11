Raft Wars 2 to pełna akcji strzelanka stworzona przez Martijna Kunsta jako kontynuacja popularnej gry Raft Wars. Simon i jego brat wracają z zasłużonych wakacji i znajdują na szczycie park wodny, w którym ukryli zakopany skarb. Teraz mają misję zlikwidowania parku wodnego, aby móc odzyskać złoto! Zniszcz zjeżdżalnie wodne, baseny, ratowników, ochroniarzy i nie tylko, aby odzyskać swój skarb! Zarabiaj monety, wykonując strategiczne strzały, aby odblokować granaty, rakiety i ulepszenia tratwy. Oryginalnie zbudowana we Flashu gra Raft Wars 2 została przekonwertowana do HTML5, dzięki czemu możesz teraz grać w tę grę bezpośrednio na dowolnym komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Mysz - kliknij i rysuj to shootRaft Wars 2 zostało stworzone przez Martijna Kunsta i TinyDobbins z Holandii. Są także twórcami Raft Wars i Raft Wars Multiplayer.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Raft Wars 2. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.