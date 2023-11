Marble Run to gra symulacyjna, w której możesz zbudować własny marmurowy tor 3D. Zbuduj tor za pomocą wyrzeźbionych drewnianych klocków lub szyn. Istnieją nawet specjalne przedmioty, których możesz użyć, takie jak winda, wentylator, armata i wiele więcej! Wybierz kulkę i zacznij tworzyć swój tor. Możesz nawet umieścić kilka lamp na torze lub zmienić tło dzienne lub nocne. Stwórz swój utwór, przetestuj go i nie zapomnij zapisać! Czy potrafisz stworzyć niesamowitą trasę Marble Run? Sterowanie: Budowanie – kliknięcie lewym przyciskiem myszy Przegląd – kliknięcie prawym przyciskiem myszy (przytrzymaj) Zoom – przewijanie Poruszanie się – klawisze strzałek Informacje o twórcy: Marble Run został stworzony przez Patyuk Games. To jego pierwsza gra na Poki!

Strona internetowa: poki.com

