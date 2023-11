Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak by to było wędrować po lesie jako dziesięciopunktowy kozioł lub szybko poruszająca się łania? Pochwal się swoimi rogami w Deer Simulator, grze, w której przechadzasz się po świecie jako jeleń. Niestety trzeba uważać na niedźwiedzie, wilki i myśliwych, ale można też znaleźć partnera, założyć rodzinę jelonków i upiększyć las dla swojego potomstwa. Wzmocnij siebie i swoją rodzinę, przeżuwając zielone liście. W prawdziwym świecie istnieje ponad 60 gatunków jeleni, a kilka z nich jest reprezentowanych w tej grze. Wykonuj dzikie wyzwania, aby zdobywać monety do personalizacji. Spraw, aby Twój jeleń był tak ładny, jak chcesz, dzięki unikalnym oznaczeniom.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Deer Simulator. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.