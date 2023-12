Day of Meat: Radiation to bezczynna gra typu tower defence, w której chodzi o przetrwanie na postapokaliptycznym pustkowiu. Po zniszczeniu planety w wyniku wydarzenia zagłady, radioaktywne potwory zaczynają siać spustoszenie. Twoim obowiązkiem jest chronić siebie i swoją bazę przed atakującymi cię falami przerażających potworów. Twoja baza będzie automatycznie strzelać do każdego wroga, ale Twoim zadaniem jest efektywne badanie i ulepszanie bazy, bez przytłaczania przez hordy. Odkrywaj i ulepszaj nową broń, obiekty, pociski, regenerację zdrowia, zaskakujące unikalne moce i wiele więcej! Zwróć uwagę na to, że ulepszenia, które zastosujesz w Laboratorium, będą trwałe. Zachowaj więc równowagę pomiędzy badaniami w czasie rzeczywistym a ulepszeniami laboratoriów i pamiętaj o przyspieszaniu gry, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie zapomnij udostępnić tego znajomym, aby zobaczyć, kto może przeżyć dłużej! Kliknij lub dotknij aktualizacji u dołu ekranu. Jeśli przycisk jest zielony, masz wystarczające środki, aby go zbadać. Jeśli jest czerwony, musisz trochę zaoszczędzić. Twórcą Day of Meat jest Lampogolovii. Zagraj w ich inną strzelankę na Poki: Day of Meat! Możesz grać w Day of Meat: Radiation za darmo na Poki. W Day of Meat: Radiation można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

