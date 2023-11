Idle Miner to gra polegająca na klikaniu w trybie bezczynności, w której (z pomocą swojego zaufanego kota) przedostajesz się przez kopalnie w celu zbierania materiałów. Możesz ulepszyć swój kilof, dodając nowe minerały i materiały, ale to, że kupisz ulepszenie, nie oznacza, że ​​zawsze będzie lepsze. Kopalnia, kliknij i twórz swoją drogę przez grę i zobacz, jak daleko możesz dotrzeć! Kliknij dzwonek w lewym dolnym rogu, aby kopać szybciej. Postępuj zgodnie z samouczkiem na początku gry, aby poznać wszystkie szczegóły! Idle Miner został stworzony przez Denisa Olenisona. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Idle Miner za darmo na Poki. W Idle Miner można na razie grać tylko na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

