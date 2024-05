Bullet Bros to ekscytująca kontynuacja zabawnej gry platformowej Flip Bros. Tym razem jesteś uzbrojony w potężną broń, która nadaje rozgrywce zupełnie nowy wymiar. Wykorzystaj odrzut swoich strzałów, aby unieść się w powietrze, obracać i strzelać do wrogów w zapomnienie! Im więcej grasz, tym więcej fajnych strojów i potężnych broni możesz odblokować! Myślisz, że masz to, czego potrzeba? Przygotuj się i wystartuj!

Strona internetowa: poki.com

